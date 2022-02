Esposa de André Valadão ataca mulheres com "roupas provocantes": "atraem pedófilos"

Apoie o 247

ICL

247 - A esposa de André Valadão, pastor da Igreja Lagoinha, Cassiane, atacou as mulheres que usam “roupas provocantes”. “Temos que ensinar nossas filhas, desde pequeninhas sobre vestimenta. Não tem condição. Hoje fui para a academia e tinha uma moça que o short era tão curto, tão curto, que nem na minha casa eu uso um short de pijama assim”, disse em vídeo publicado nas redes sociais.

“Outras usam blusinha sem sutiã, está terrível. As mulheres têm que se guardar um pouco. Lá tinham homens casados, senhores. E não preciso ir muito longe não, dentro das nossas Igrejas as adolescentes ficam indo a culto de barriga de fora”, continuou.

“Não sou pastora não, mas vou proibir essas meninas de entrar de barriga de fora nos cultos dos adolescentes. Vou fazer um protesto e proibir de entrar de barriga de fora. Ficam despertando os meninos. Os meninos de 13 e 14 anos muitas vezes não estão pensando em nada e as meninas ficam despertando os meninos. Mães não deixem suas filhas saírem de casa assim. Isso é muito sério. Minha filha só mostra a barriga na praia. A gente está trocando as coisas”, afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Gente tem pedófilos em todas as partes, eles são a aqueles que a gente menos imagina. Você acha que na Igreja não tem? Tem na Igreja, tem na praia, tem na academia. Você está lá, bonitona, mostrando seu corpo demais e vai despertar nos pedófilos. Geralmente as pessoas são abusadas por pessoas que você menos imaginava, que faz uma amizade, chama para sair, depois vem chorando, falando que infelizmente aconteceu isso. Mas muitas vezes pessoas despertaram isso, então a gente tem que cuidar de tudo”, disse.

“Não estou falando que pedófilo só pega quem mostra o corpo, não é isso. Mas corpo você mostra para o seu marido ou na praia. Eu já vi homens mais velhos olhando para menininhas desejando. Então não mostrem a bunda, cubram o peito. Peito você vai mostrar para o seu filho quando for amamentar. Nosso corpo é templo do Espírito Santo e depois que for casada, templo do seu marido. Não tem que ficar mostrando o tempo todo, não. Outro dia o André ligou e mandou parar de filmar um culto, pois tinham meninas de barriga de fora na Igreja. A gente tinha que proibir isso. Meninos, se vocês estão namorando, fiquem mais espertos com quem você vai namorar, casar”, concluiu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE