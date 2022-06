Esposa de Dom Phillips posta foto com a aliança do marido assassinado na Amazônia

Apoie o 247

247 – O jornalista André Trigueiro, da Globonews, publicou a foto em que Alessandra, esposa do jornalista britânico Dom Phillips, segura a aliança do marido, que foi assassinado na Amazônia, quando fazia um trabalho ao lado do indigenista brasileiro Bruno Pereira. O assassinato de Phillips foi normalizado por Jair Bolsonaro, extremista de direita que disse que Bruno e Dom eram malvistos na região – malvistos, diga-se de passagem, por criminosos que exploram o garimpo ilegal. Confira:

Apenas hoje a mulher de Dom Phillips recebeu, num saco plástico, a aliança encontrada ao lado dos restos mortais do seu amado companheiro. É Alessandra quem segura a aliança na foto. É dela a dor que nenhum de nós faz ideia nesse momento. #luto pic.twitter.com/YcmgCysCgm CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE June 23, 2022

