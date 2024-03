Esposa de presidente da Suzano, cotado para presidir a Vale, já mandou Lula 'tomar no c*'

Apoie o 247

247 - Mônica Schalka, esposa do atual presidente da Suzano, Walter Schalka (cotado para assumir a presidência da Vale), já ofendeu o presidente Lula (PT) de maneira incisiva e direta nas redes sociais. Em publicação compartilhada pelo Facebook em 2014, a esposa do empresário mandou Lula "tomar no cu" e associou o presidente a assaltantes.

A publicação se deu no contexto da Copa do Mundo de 2014, em que a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) foi ofendida por parte do público presente na abertura do torneio. Mônica Schalka fez um longo texto em seu Facebook em defesa da elite brasileira e comentou o caso, afirmando: "Já que xingar uma 'dama' é deselegante, no que concordo integralmente, ainda mais sendo ela uma autoridade, deixo para você minha indignação com o que tenta fazer deste país: Lula, vá tomar no c., você!". A publicação foi recuperada pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

Em outro trecho do texto da esposa de Walter Schalka, ela disse: "O colar que está no pescoço [de uma foto que ela publicou junto ao texto], porém, não o tenho mais, pois foi levado por um assaltante que deixou bem claro que 'se nem o presidente estuda e rouba pra caralho, por que eu também não posso fazer o mesmo?'. Como vê, Sr. Lula, existem trabalhadores e 'trabalhadores'. Fico feliz por não fazer parte do mesmo grupo que você e o meu (seu) assaltante."

Vale lembrar que, em janeiro do atual ano, o próprio Walter Schalka atacou o BNDES e o programa de incentivo à indústria lançado pelo governo Lula. Ao jornal O Globo, Schalka falou em "maturidade na economia brasileira para as empresas serem independentes de apoios governamentais” e também disse que “os subsídios não deram certo no passado”. O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, por sua vez, rebateu o empresário e destacou a importância do banco no desenvolvimento da Suzano ao longo dos anos, revelando que a empresa é uma das principais beneficiárias dos estímulos governamentais à indústria, sendo a quinta empresa brasileira que mais recebeu crédito em sua história.

De acordo com reportagem da Mônica Bergamo na Folha, Schalka, que está de saída da presidência da Suzano, "foi sondado por um headhunter para presidir a Vale", que tem o governo como um de seus sócios. O executivo, no entanto, alega que não aceitará o convite.

