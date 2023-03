Esquenta nos bastidores a campanha por sucessão de Lewandowski no STF

Apoie o 247

247 - A dois meses da aposentadoria de Ricardo Lewandowski, a corrida pela cadeira que ficará vazia no STF (Supremo Tribunal Federal) se intensificou em Brasília. Nos últimos dias, ministros do governo e auxiliares próximos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) têm recebido para conversas mais candidatos à vaga, destaca a colunista do UOL Carolina Brígido.

Pessoas próximas de Lula dizem que o mais provável é o presidente escolher o advogado criminalista Cristiano Zanin, que o defendeu na Lava Jato.

Será aberta outra vaga no STF em outubro, com a aposentadoria da presidente da Corte, Rosa Weber. Luís Roberto Barroso, por sua vez, disse a pessoas próximas que pretende antecipar sua aposentadoria para 2025, o que resultaria na terceira vaga de Lula no tribunal.

O aconselhamento ao presidente sobre o tema está espalhado entre integrantes do governo e advogados de confiança do chefe do Executivo.

Para escolher o próximo integrante do STF, Lula tem ouvido o próprio Lewandowski — que, por sua vez, chegou à Corte em 2006 pelas mãos do presidente petista, que estava no primeiro mandato. O ministro disse que recomendaria "alguém com coragem para defender a Constituição, especialmente os direitos e garantias fundamentais, sem se submeter a quaisquer pressões, internas ou externas".

