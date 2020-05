Esquivo, General Braga Neto diz que não ouviu Bolsonaro falar em troca de chefe da PF no Rio

O general Walter Braga Netto, ministro da Casa Civil afirmou à Polícia Federal, em depoimento nesta terça (12), no Palácio do Planalto, que não ouviu Jair Bolsonaro mencionar em sua presença a troca de superintendente na Polícia Federal do Rio durante a reunião ministerial do dia 22 de abril. edit

247 - No depoimento do general Braga Netto chefe da Casa Civil consta que "Na reunião do conselho de ministro, ocorrida em 22 de abril de 2020, quando apresentado o pró-brasil o presidente Jair Bolsonaro não chegou a se expressar sobre a substituição do superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, reservando-se a expressar a sua inquietude, como já dito, sobre os dados de inteligência do SISBIN, mais precisamente, dos dados que deveriam ser fornecidos pela Defesa Nacional e pela Abin”.

Segundo Braga Netto, na reclamação de Bolsonaro "se tratava principalmente da demora do fornecimento de dados".

Contudo, o general admitiu que tinha se comprometido a demover Bolsonaro da ideia de demitir o diretor-geral da PF, Maurício Valeixo, informa o Estadão.

