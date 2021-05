'Está vindo com um mês de antecedência', diz epidemiologista sobre terceira onda da Covid-'9 no Brasil

247 - Epidemiologista e ex-reitor da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Pedro Hallal afirmou que o Brasil está mais próximo de uma terceira onda da Covid-19. Estava prevista para acontecer apenas no final de junho ou início de julho.

"Essa 3ª onda está vindo antes do esperado, pelo menos na minha percepção. Eu achei que ela começaria com um pouco mais de força no final de junho, começo de julho, ela está vindo com um mês de antecedência", disse Hallal em entrevista à GloboNews nessa quarta-feira (26).

"A 3ª onda tem potencial de ser devastadora se o Brasil não levá-la a sério, como aliás não levou a sério nem a primeira, nem a segunda onda. No caso do Brasil, a 3ª onda é extremamente preocupante porque a gente já parte de um patamar muito alto. O momento que está começando nós já estamos com 2 mil mortes de média móvel diária, então assim, não tem como fazer uma previsão otimista".

