Editorial de O Estado de S.Paulo, sob o título "Irresponsável tolerância", afirma que "apoio do diretor da Força Nacional a amotinados do Ceará é manifestamente ilegal". O coronel Aginaldo de Oliveira é marido da deputada Carla Zambelli (PSL-SP) e deveria ter ido ao Ceará para conter a rebelião em vez de se confraternizar com os amotinados

247 - Um duro editorial de O Estado de S.Paulo condenou e apontou com ilegal a conduta do diretor da Força Nacional de Segurança Pública, coronel Aginaldo de Oliveira, “apoiando os policiais militares (PMs) que se amotinaram no Ceará. Enviado pelo governo federal para garantir o policiamento e a ordem pública no Estado durante a ilegal greve de policiais militares, o coronel Oliveira dividiu palanque com as lideranças do movimento e elogiou a atuação dos amotinados”. No texto, a ação do coronel foi qualificada como “inadmissível”.

Prossegue o editorial: “Durante a assembleia dos amotinados no domingo passado, o coronel Oliveira discursou ao lado do principal líder do movimento, o ex-deputado federal Cabo Sabino, e do advogado dos policiais grevistas, o coronel Walmir Medeiros. ‘Só os fortes conseguem atingir os seus objetivos. E vocês estão resistindo, vocês estão atingindo objetivos’, disse Oliveira. ‘Acreditem: vocês são gigantes, vocês são monstros, vocês são corajosos. Demonstraram isso ao longo desses 10, 11, 12 dias em que estou aqui, dentro deste quartel, em busca de melhorias para a classe, que vão conseguir.’ Como se fosse um líder sindical, o diretor da Força Nacional bradou: ‘Vamos conseguir. Sem palavras para dizer o tamanho da coragem que vocês têm e estão tendo ao longo desses dias’”. Em seguida, o jornal conservador decreta: “O apoio do diretor da Força Nacional aos grevistas é manifestamente ilegal”.