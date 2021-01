Estados acusam Pazuello de enviar dados errados de seringas e vacinas para o STF

247 - Secretários estaduais de Saúde acusam o Ministério da Saúde de errar dados em ofício enviado ao Supremo Tribunal Federal em que afirma que sete estados não têm seringas e agulhas para a campanha de vacinação contra o coronavírus e pedem imediata retificação das informações confusas enviadas pela pela pasta.

A pasta da Saúde informou à Suprema Corte que Acre, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco e Santa Catarina não têm estoque suficiente dos insumos, informação que não procede, informou reportagem do jornal Folha de S.Paulo.

A afirmação foi feita em ofício enviado ao STF para cumprir decisão do ministro Ricardo Lewandowski, que havia determinado que o Ministério da Saúde detalhasse os quantitativos de seringas e agulhas nos estados.

No caso da Bahia, por exemplo, a secretaria de Saúde afirma que não tem apenas 232 mil seringas como consta no ofício do Ministério da Saúde, mas 10,2 milhões. Além disso, afirma ter adquirido mais 19,8 milhões de seringas e agulhas, com a entrega de 4 milhões nos próximos 15 dias, 4 milhões em fevereiro e o restante nos meses de abril, maio e junho.

