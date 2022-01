Estados reagem à tentativa de interrupção da vacinação de crianças e dizem que governo ignora 'apagão' na Saúde

Apoie o 247

ICL

247 - Em resposta ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra a tentativa de suspensão da campanha de vacinação de crianças e adolescentes, 12 Estados e o Distrito Federal (DF) afirmam que o governo Jair Bolsonaro (PL) ignora o "apagão" nos sistemas do Ministério da Saúde e usa dados imprecisos para atacar a imunização desta faixa etária, informa o Valor Econômico nesta terça-feira (25).

A manifestação enviada ao STF - a pedido do ministro Ricardo Lewandowski - é consequência de uma solicitação da AGU (Advocacia-Geral da União) pela interrupção da imunização de crianças e adolescentes.

O ministro-chefe do órgão, Bruno Bianco, alegou que cerca de 58 mil crianças e adolescentes receberam imunizantes inapropriados para a idade ou foram vacinados antes da liberação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Os Estados, no entanto, afirmam que a AGU tenta transformar equívocos decorrentes da instabilidade dos sistemas do próprio Ministério da Saúde em uma falsa sensação de irregularidade.

PUBLICIDADE

Se manifestaram os governadores da Bahia (BA), Santa Catarina (SC), São Paulo (SP), Acre (AC), Ceará (CE), DF, Espírito Santo (ES), Goiás (GO), Mato Grosso (MT), Mato Grosso do Sul (MS), Paraná (PR), Rio Grande do Norte (RN) e Rio Grande do Sul (RS).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE