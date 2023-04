“Estamos nos aproximando do momento da revelação de toda a quadrilha miliciana política e seus malfeitos”, diz Chico Pinheiro

Polícia Federal descobriu um documento de inteligência produzido por Anderson Torres com mapa detalhado dos locais onde Lula venceu no 1º turno edit

247 — Após a Polícia Federal descobrir um documento de inteligência produzido por Anderson Torres com mapa detalhado dos locais onde Lula venceu no 1º turno, para sabotar o segundo turno das eleições de 2022, o jornalista Chico Pinheiro escreveu no Twitter:

“E assim vamos nos aproximando do momento de uma delação que revelaria toda a quadrilha miliciana política e seus malfeitos. Como nos prometeu o Bozo, citando a Bíblia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vai, conta a verdade, Torres!”

Vai, conta a verdade, Torres ! https://t.co/v265JjN1T7 — Chico Pinheiro (@chico_pinheiro) April 2, 2023

