'Estava fadado a dar tudo errado. E não é que deu?', diz Reinaldo sobre as prévias do PSDB

247 - O jornalista Reinaldo Azevedo avaliou que as prévias do PSDB para escolha do candidato do partido a presidente estavam fadadas a ser um fracasso.

"Prévias do PSDB lembram refrão do funk 'O Impossível', de MC Pierre: 'Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo/

Eu sozinho boto minha vida em perigo'. Estava fadado a dar tudo errado. E não é que deu?", afirmou o jornalista pelo Twitter.

"Tanto a campanha de Doria como a de Leite viam falhas no aplicativo. E a coisa seguiu. O que, dizia-se, seria virtuoso p/ dar vida ao PSDB — nunca apostei nisso — virou briga de faca no escuro. Aquele q poderia ser 'o partido da vacina' se engalfinha. Ignora seu maior ativo", acrescentou Reinaldo.

O PSDB decidiu suspender as prévias presidenciais entre os governadores João Doria (SP) e Eduardo Leite (RS) por conta dos problemas no aplicativo de votação destinado aos filiados. A legenda não determinou quando a votação será retomada. Há impasse entre os concorrentes sobre a definição de uma nova data.

