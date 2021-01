Este sábado é dia de Fora Bolsonaro em todo o Brasil. Confira os locais das manifestações

A pandemia de covid-19 escancarou o desdém do atual governo pela vida. O presidente Jair Bolsonaro ignora os perigos do novo coronavírus sistematicamente, o que favoreceu a explosão de casos e mortes no Brasil edit

Da Rede Brasil Atual – Partidos políticos, movimento sindical, movimentos sociais, e as frentes Brasil Popular e Povo sem Medo articulam ao menos 87 carreatas pelo país, neste sábado (23), para exigir o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. As mobilizações serão organizadas nas cinco regiões do país (confira abaixo).

As primeiras manifestações do fim de semana de atos públicos pela destituição de Bolsonaro começaram hoje, na cidade de São Luís. Ao mesmo tempo, a #ImpeachmentSalvaVidas chegou a figurar entre os temas mais comentados do dia nas redes sociais.

Motivos não faltam

A pandemia de covid-19 escancarou o desdém do atual governo pela vida. O presidente Jair Bolsonaro ignora os perigos do novo coronavírus sistematicamente, o que favoreceu a explosão de casos e mortes no Brasil. Como resultado, mais de 210 mil vítimas e 8,5 milhões de infectados. É o segundo país com mais óbitos por covid no mundo.

Além de minimizar o impacto das mortes sobre as família e “receitar” remédios ineficazes contra a covid-19 que beneficiam apenas empresas de apoiadores, também adotou uma postura contra as vacinas. O presidente estimula o negacionismo, ao atacar a ciência e seguir difundindo mentiras sobre a covid-19. Hoje mesmo, por mais uma vez, o presidente chegou a questionar a eficácia já comprovada pela ciência das vacinas CoronaVac e AstraZeneca.

:: Aprovação de Bolsonaro despenca e até movimentos de direita aderem a impeachment

Neste cenário, aliado à incompetência na logística da distribuição de testes e vacinas pelo Ministério da Saúde, está a crise econômica, que se agrava a cada dia. Bolsonaro foi contra o auxílio emergencial, conquistado pela mobilização popular junto ao Congresso e que trouxe um respiro para as famílias mais carentes do país. Agora, o programa chega ao fim sem medidas compensatórias efetivas. Além disso, empresas anunciam o fim de suas atividades no país e o desemprego segue acima dos 14 milhões.

Confira a lista dos atos deste sábado pelo impeachment de Bolsonaro

NORTE

Rio Branco – Uninorte | 15h

Manaus – Concentração: Av. do Samba (Dom Pedro) | 14h30

Belém – Av. Doca de Souza Franco | 9h

Ananindeua (PA) – Ginásio Abacatão | 9h

Ji-Paraná (PA) – Concentração Praça dos Migrantes, Av. Monte Castelo | 9h

Porto Velho – Av. Farquar em frente a Estrada de Ferro | 9h

Palmas – Estação Apinajé | 15h

Macapá – Praça Nossa Senhora de Fátima, Bairro Santa Rita | 10h

Boa Vista – Praça Germano Sampaio (rota: Ataide Teive – Praça das Águas – Parque do Rio Branco, Centro Cívico (Garimpeiro) | 15h30

NORDESTE

Maceió – Papódromo | 15h

Itabuna (BA) – Centro de Cultura Adonias Filho | 9h

Salvador – Vale da Canela | 9h

Salvador – Do CAB até o Farol da Barra | 15h

Vitória da Conquista (BA) – Bosque da Paquera | 10h

Fortaleza – Rua Dragão do Mar, 81 | 15h

Maracanaú (CE) – Praça do Banco do Brasil | 15h

São Luís – Praça Maria Aragão | 15h

João Pessoa – Concentração na Praça da Independência| 14h ( finalizando no Largo da Gameleira)

Petrolina (PE) – Orla de Petrolina | 9h30

Recife – Em frente à fabrica Tacaruna / Classic Hall (Av. Agamenon Magalhães) | 9h

Teresina – Centro Administrativo | 8h

Mossoró (RN) – Largo Igreja São João | 8h

Aracaju – Orlinha do Bairro Industrial | 8h30

Natal – IFRN da Salgado Filho | 14h30

CENTRO-OESTE

Brasília – Estacionamento da Torre de TV, Funarte | 9h

Campo Grande – Cidade do Natal | 10h

Cuiabá – Concentração na UFMT, Guarita 1, Av. Fernando Correia | 9h

SUDESTE

Espírito Santo

Cariacica – Em frente ao Estádio Kleber Andrade | 15h

Vitória – Viaduto Aracelli, Jardim Camburi | 15h

Vila Velha – Parque da Prainha | 15h

Serra – Parque da Cidade,em Laranjeiras | 15h

Encontro das Carreatas – Praça do Papa

Destino final das Carreatas – Pça. do Pedágio

Minas Gerais

Alfenas – Posto Pinheirinho | 17h

Belo Horizonte – Atrás do Colégio Pio XII – Barro Preto | 10h

Belo Horizonte – Mineirão | 16h

Contagem – Praça da Glória (em direçao ao Mineirão para encontro de carreatas) | 14h30

Belo Horizonte – Praça Afonso Arinos | 16h30

Januária – Praça Tiradentes | 08h

Juíz de Fora – Faculdade Estácio de Sá | 16h

Montes Claros – Pça Beato Francisco Coll, Maracaná | 08h

Muriaé – Augusto de Abreu, próximo à mina do Joel Abreu | 9h30

Ouro Preto – Posto Shell (próx. saída para BH) | 15h

Pedro Leopoldo – Parque de Exposições | 9h

Poços de Caldas – Trevo do Parque Pinheiros | 14h

Uberlândia – Parque do Sabiá | 9h

Belo Horizonte – Praça Afonso Arinos | 16h30

Ipatinga – Parque Ipanema, em frente à casinha do Papai Noel | 15h

Uberaba – Estádio do Uberabão | 10h

Rio de Janeiro

Baixada Fluminense – Carrefour Belford Roxo | 9h

Rio de Janeiro – Monumento à Zumbi, av. Presidente Vargas | 10h

Rio das Ostras – Concentração da Carreata – Cemitério do Âncora | 9h

Rio das Ostras -Concentração Bicicletaço – Subida da Ponte (Costazul) | 10h

Teresópolis – Praça da Escola Sakura, Ermitage (rumo à feirinha) | 9h30

São Paulo

Baixada Santista – Sambódromo na Zona Noroeste de Santos | 14h

Boiçucanga – – No Costa Sul ( rumo à Barra do Sahy) | 16h

Campinas – Balão do Laranja | 11h30

Campinas – Largo do Pará | 11h

Caraguatatuba – Em frente ao Guaruçá (rumo ao Costa Norte) | 11h30

Carapicuíba – Parque dos Paturis | 8h30

Diadema – Av. Ulisses Guimarães, 3269 – percorrendo Sto André, SBC e Mauá | 9h

Jacareí – Concentração Parque da Cidade | 9h

Mogi das Cruzes – Concentração na Avenida Cívica | 9h

Osasco e Oeste Metropolitano – Parque dos Paturis | 8h30

Presidente Prudente – Rua Júlioo Tiezzi, em frente ao galpão da Lua | 9h30

São José dos Campos – Estádio Martins Pereira | 10h

Ribeirão Preto – Estádio do Botafogo | 10h

São Sebastião – Praça da Matriz (rumo ao Topo e depois Costa Norte) | 12h

Ubatuba – Av. Capitão Felipe, Itaguá | 11h

São Paulo – Assembleia Legislativa |14h

Valinhos – Av. Joaquim Alves Corrêa/Câmara Municipal | 10h

Santo André – Av. Firestone | 9h

Tupã – Rua Estados Unidos, altura da Lajes Tamoyo | 11h

SUL

Curitiba – Praça Nossa Senhora de Salete, Centro Cívico | 15h

Guarapuavá (PR) – Fórum de Guarapuavá | 15h30

Maringá (PR) – Antigo Aeroporto | 14h30

Umuarama (PR) – Lago Aratimbó | 10h

Londrina (PR) – Em frente à Prefeitura | 10h

Pinhais (PR) – Praça da Vila Maria Antonieta | 13h

União da Vitória (PR) – Praça Coronel Amazonas | 16h

Chapecó (SC) – Av. Getúlio Vargas (Atrás do Shopping) | 16h

Florianópolis – Koxixo’s Bar, Beira Mar Norte | 16h

Gravataí (RS) – Parque dos Anjos | 9h30

Novo Hamburgo (RS) – Pista de Eventos de NH | 9h30

Osório (RS) – Lagoa do Marcelino, próx. a pista de skate | 9h

Porto Alegre – Largo Zumbi | 16h

Rio Grande (RS) – Rua São Leopoldo esquina com a Av. Rio Grande | 11h

