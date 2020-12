Estoque de cloroquina do Brasil daria para abastecer cidades por até um século

Revista Fórum - De acordo com levantamento do jornal Metrópoles, do Distrito federal, o estoque encalhado de cloroquina e hidroxicloroquina em municípios e estados brasileiros, em alguns casos, seria suficiente para um século de abastecimento. Os medicamentos foram a grande aposta sem comprovação médica do presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido) para o tratamento precoce de Covid-19.

O Ministério da Saúde informa ter distribuído no total ao menos 5,9 milhões de comprimidos do remédio em todo o país. O jornal afirma que consultou as 26 secretarias estaduais de Saúde, e a do Distrito Federal, e foi atrás das prefeituras das principais capitais brasileiras e grandes cidades do interior para mapear como estão os estoques do medicamento.

Das perguntadas, 16 secretarias estaduais de Saúde responderam e as outras 11 não se manifestaram. Juntas, receberam 4,715 milhões de comprimidos de cloroquina. Desse total, no entanto, 1,161 milhão de doses já foram devolvidas para o Ministério da Saúde, e 484 mil, estocadas (guardados para eventual futuro uso).

