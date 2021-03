Estoques de 'kit intubação' podem acabar em 20 dias

Segundo conselho das secretarias municipais de saúde, a quantidade de "kit intubação" está em níveis críticos no DF, PR, SC e PA. Entre outros itens, esse kit tem remédios para anestesia, sedação e relaxamento muscular edit

247 - Secretários municipais de saúde alertam para baixo estoque de medicamentos para pacientes intubados e informam que em vários estados, os estoques públicos de medicamentos para intubação estão em níveis críticos e podem acabar nos próximos 20 dias.

O chamado "kit intubação" tem, entre outros itens, remédios para anestesia, sedação e relaxamento muscular.

O Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde calcula que as reservas atuais durem só 20 dias e pede que o Ministério da Saúde garanta com a indústria a continuidade do fornecimento, informa o G1.

