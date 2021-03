'Estou livre', disse Lula após sessão do STF sobre a suspeição de Moro

Não sou mais condenado, não sou mais réu, não sou mais nem acusado. Estou livre”, disse o ex-presidente Lula após acompanhar o julgamento sobre a suspeição do ex-juiz Sergio Moro, realizado pela Segunda Turma do STF edit

247 - “Não sou mais condenado, não sou mais réu, não sou mais nem acusado. Estou livre”, disse o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva após acompanhar a sessão do julgamento sobre a suspeição do ex-juiz Sergio Moro, realizada nesta terça-feira (9), pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com reportagem da coluna da jornalista Bela Megale, no jornal O Globo, Lula não teria demonstrado contrariedade com o ministro Kassio Nunes Marques, que pediu vista do processo e paralisou o julgamento. Para o ex-presidente, as razões do pedido de vista pontuadas por Nunes Marques seriam aceitáveis e que os votos dos ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski expuseram Moro e a força-tarefa da Lava Jato

Lula também teria dito que a prioridade atual é vacinação contra a Covid-19 e que voltará a viajar pelo Brasil quando assim que a situação permitir.

