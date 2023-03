"Estou morando de aluguel", diz Michelle Bolsonaro nas redes sociais

Apoie o 247

247 - A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) usou as redes sociais para afirmar que não poderá adotar duas cadelas que encontrou na rua porque está "morando de aluguel".

“Como vocês sabem, estou morando de aluguel, tenho seis pets, sendo três adotivos — Nestor, Bartô que é idoso e cego dos dois olhos e o Alvorinha. Encontramos na estrada duas cadelinhas, porte pequeno tipo ‘salsicha’”, escreveu. “Meu coração dói de não poder ficar com elas… são muito fofinhas e carinhosas. Precisamos de um lar que possa dar muito amor e proteção a elas. Vou vacinar e vermifugar amanhã”, completou.

Segundo a revista Veja, Jair Bolsonaro e Michelle alugaram uma casa no condomínio Solar de Brasília, que fica a dez quilômetros do Palácio do Planalto, num bairro de classe média da cidade. O aluguel da residência que possui dois andares, piscina e 400 metros quadrados de área construída, é de R$ 12 mil mensais.

Michelle está no Brasil desde 26 de janeiro. Ela e Jair Bolsonaro haviam viajado para os Estados no dia 30 de dezembro, dois antes do término do mandato. Bolsonaro permanece em solo estadunidense e não há previsão de quando deverá retornar ao Brasil.

A volta do ex-mandatário ao Brasil vem sendo desaconselhada por aliados em função do escândalo das joias avaliadas em R$ 16,5 milhões que teriam sido dadas pela monarquia saudita ao casal Bolsonaro. O caso está sendo investigado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal.

