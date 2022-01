Estudante que enfrentou Bolsonaro se pronuncia: “atrás desse personagem machão existe um covarde”

Hadassa Gomes deixou Bolsonaro desconcertado ao chamá-lo de "farsa" no cercadinho do Alvorada; "Fui falar o que acredito", diz edit

Revista Fórum - Hadassa Gomes, estudante de 19 anos que enfrentou Jair Bolsonaro (PL) ao chamá-lo, cara a cara, de “farsa”, durante conversa do presidente com apoiadores no “cercadinho” do Palácio da Alvorada, usou seu Twitter, nesta terça-feira (25), para comentar seu ato, que gerou forte repercussão.

“Fui ao cercadinho falar o que eu acredito Fui como uma cidadã qualquer falar oq meus olhos vêem quando olho p/ o Brasil. Não sou especial por isso! Sou só mais uma que entendeu que atrás desse personagem machão, cristão e honesto, existe um COVARDE”, escreveu a jovem.

“Pode parecer pequeno. Mas é de gotinha em gotinha que a gente forma uma tempestade que incomoda qualquer político farsante”, completou.

Confira:

