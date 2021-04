Estudo publicado pela revista Science responsabiliza má gestão do governo Bolsonaro por mortes no Brasil

Estudo publicado pela revista Science, uma das publicações científicas mais prestigiadas do mundo, aponta a inação do governo Jair Bolsonaro e a promoção de remédios ineficazes, como a cloroquina, como causas do fracasso do Brasil no enfrentamento à pandemia de Covid-19 edit

247 - Um artigo publicado na revista Science, uma das revistas científicas mais prestigiadas do mundo, aponta a inação do governo Jair Bolsonaro como uma das principais causas do fracasso no enfrentamento à pandemia de Covid-19 no Brasil.

O estudo, liderado pela demógrafa Márcia Castro, professora da Universidade Harvard, e assinado por outros dez cientistas brasileiros e dos Estados Unidos, foi publicado nesta quarta-feira (14), mesmo dia em que o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) referendou a decisão que determinou ao Senado a instalação de uma CPI para investigar as ações do governo federal no combate ao coronavírus.

No estudo, os cientistas ressaltam a promoção de remédios sem eficácia científica comprovada, como a cloroquina, e a falta de um plano de ação nacional como algumas das principais razões para o avanço da doença no país, que já matou mais de 358,7 mil brasileiros.

“No Brasil, a resposta federal tem sido uma combinação perigosa de inação e irregularidades, incluindo a promoção da cloroquina como tratamento, apesar da falta de evidências. Sem uma estratégia nacional coordenada, as respostas locais variaram em forma, intensidade, duração e horários de início e fim, até certo ponto associadas a alinhamentos políticos”, diz um trecho do artigo.

No dia sete de abril, a Science também publicou um artigo denunciando a perseguição do governo Bolsonaro aos pesquisadores e cientistas brasileiros.

