247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) concede entrevista ao programa de Ratinho na noite desta quinta-feira (22).

Ao ser questionado sobre os ataques que tem recebido do candidato do PDT a presidente, Ciro Gomes, Lula demonstrou preocupação com a saúde psicológica do pedetista. "Eu acho que Ciro está surtando", diz Lula em entrevista a Ratinho.

Lula também falou sobre a regulamentação dos meios de comunciação. "Não é o presidente que regula a mídia. É o Congresso e a sociedade. Eu não vou proibir o programa do Ratinho nem nenhum programa", disse Lula.

O candidato do PT a presidente também falou sobre a preservação da Amazônia, defendeu a geração de empregos e o combate à fome, sua prioridade na campanha eleitoral.

"É possível reduzir o preço da comida aumentando a produção. Na crise de 2008 eu criei o Mais Alimentos para financiar trator e implementos agrícolas para a agricultura", afirmou.

