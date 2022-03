"Eu boto minha cara toda no fogo pelo Milton", diz Bolsonaro, afirmando que o ministro fica no cargo

"Eu boto minha cara no fogo pelo Milton, minha cara toda no fogo pelo Milton. Estão fazendo uma covardia com ele", declarou Bolsonaro edit

247 - Jair Bolsonaro saiu em defesa do ministro da Educação Milton Ribeiro, durante a sua live semanal nas redes sociais, nesta quinta-feira (24) e afirmou que ele ficará no cargo.

"O Milton, coisa rara de eu falar aqui. Eu boto minha cara no fogo pelo Milton, minha cara toda no fogo pelo Milton. Estão fazendo uma covardia com ele", declarou Bolsonaro.

O ministro da Educação é alvo de diversos pedidos de investigação, protocolados na última semana, depois que áudios atribuídos a ele apontam favorecimento a indicações de pastores para aplicação de verbas públicas.

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), atendeu ao pedido da Procuradoria-geral da República e autorizou a abertura do inquérito para apurar suspeitas contra o ministro, que no áudio afirma a prefeitos que dá preferência a municípios indicados por dois pastores, atendendo ao pedido de Jair Bolsonaro.

Bolsonaro, no entanto, defendeu o trabalho de Milton Ribeiro e disse que o caso já tinha sido encaminhado aos órgãos de investigação antes de os áudios serem revelados.

"Agora, tem gente que fica buzinando, faz chegar pra mim: 'Manda o Milton embora, já tenho um bom nome para botar aí.' Tem gente que quer botar alguém lá, mas não fala publicamente, 'ó eu tenho um nome'", afirmou Bolsonaro.

"Eu duvido, algum grupo qualquer falar o seguinte: 'ó, eu tenho o nome do João da Silva, vai dar banho lá no MEC'. Ele não fala isso, ele quer que eu bote lá, a responsabilidade é minha. Se der problema, eu que indiquei. Se não der, ele continua lá fazendo coisa errada. Porque ninguém vai indicar um cara sem se expor, de graça", prosseguiu.

