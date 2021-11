"Eu ia ser 'queima de arquivo' para cair na conta do presidente, como aconteceu com o capitão Adriano", diz Queiroz

Apoie o 247

247 - O ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, afirmou à Débora Bergamasco, do SBT, que correu o risco de ser morto em uma "queima de arquivo" que teria por objetivo colocar a culpa da autoria em Jair Bolsonaro.

Queiroz é apontado como operador financeiro de um esquema de rachadinha no gabinete de Flávio na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) quando este era ainda deputado estadual.

O ex-assessor tem uma relação próxima com toda a família Bolsonaro.

"O pessoal queria me matar. Tem que ser bem enfatizado isso. Eu ia ser queima de arquivo para cair na conta do presidente, como aconteceu com o capitão Adriano", declarou.

"Adriano", a quem Queiroz fez referência, é o miliciano Adriano da Nóbrega, chefe do Escritório do Crime, morto em fevereiro de 2020 em uma suposta troca de tiros com a Polícia Militar da Bahia.

“Eu ia ser queima de arquivo, para cair na conta do presidente, como aconteceu com o capitão Adriano”, diz Fabrício Queiroz à ⁦@debergamasco⁩ do ⁦@sbtnews⁩ pic.twitter.com/i6hogpYe2B — thomas traumann (@traumann) November 23, 2021

