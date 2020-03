EUA e Alemanha entram em disputa por vacina contra o novo coronavírus

Segundo reportagem do jornal alemão Welt am Sonntag, o presidente dos EUA, Donald Trump teria oferecido até US$ 1 bilhão para ter o direito exclusivo da venda da vacina edit

247 - O avanço do novo coronavírus está provocando uma disputa sem precedentes entre os Estados Unidos e a Alemanha em torno de uma vacina para enfrentar a doença. Segundo reportagem do jornal alemão Welt am Sonntag deste domingo (15),o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teria oferecido grandes somas em dinheiro aos cientistas alemães para ter o direito exclusivo da venda da vacina, Os rumores citam a cifra de US$ 1 bilhão.

Citando fontes anônimas, o dinheiro oferecido por Trump visaria assegurar que a vacina seja “apenas para os Estados Unidos". O governo alemão, contudo, já teria contatado a empresa CureVac, fundada em 2000, com sede em Tübingen, no sudoeste alemão, e que possui laboratórios em Frankfurt e em Boston (EUA), para tentar evitar que Trump obtenha os direitos exclusivos sobre a vacina.

"Só posso dizer que ouvi várias vezes hoje de membros do governo que este é o caso, e discutiremos isso no comitê de crises amanhã", disse o ministro alemão do Interior, Horst Seehofer. O ministro da Economia, Peter Altmaier, afirmou que a "Alemanha não está à venda".

Já os EUA negam que estejam comprar uma vacina para uso exclusivo do país. Segundo a agência de notícias AFP, uma fonte do governo norte-americano teria dito que os EUA “tem conversado com muitas (mais de 25) empresas que afirmam poder ajudar com uma vacina. A maioria dessas companhias já recebeu financiamento inicial de investidores americanos".