EUA fazem ultimato ao Brasil sobre questão ambiental

O embaixador dos EUA no Brasil, Todd Chapman, deu o recado durante reunião virtual com políticos, diplomatas e empresários brasileiros, sinalizando que o governo Bolsonaro poderá se isolar ainda mais no mundo e se manter afastado dos EUA se não apresentar um bom plano ambiental edit

247 - ​O governo dos EUA considera a Cúpula de Líderes sobre o Clima, que será liderada pelo presidente Joe Biden na próxima semana, como a última chance de o Brasil mostrar preocupação ambiental.

Dependendo do comportamento do governo Bolsonaro na questão climática, o Brasil poderá não recuperar a confiança dos Estados Unidos. O recado foi dado pelo embaixador dos EUA no Brasil, Todd Chapman, durante reunião virtual no domingo (11) com políticos, economistas, diplomatas e empresários brasileiros, informa a Folha de S.Paulo.

Chapman foi enfático ao dizer que o meio ambiente vai nortear as relações entre Brasil e EUA. Ficou no ar a ameaça de que acordos comerciais entre os dois países e a entrada do Brasil na OCDE, dependem do plano que o governo Jair Bolsonaro vai apresentar na cúpula organizada por Biden, entre os dias 22 e 23 de abril.

O embaixador estadunidense afirmou que existe uma percepção de que o desmatamento ilegal na Amazônia cresceu muito e que essa realidade precisa ser revertida.

Para o diplomata, a cúpula do clima é uma oportunidade para o Brasil resgatar a preocupação ambiental diante dos olhos do mundo.

Os participantes da reunião interpretaram as declarações do embaixador dos EUA como um ultimato do governo Biden a Bolsonaro.

