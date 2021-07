Eunício Oliveira compra apartamento leiloado de Ciro e ironiza: "arrematei de sacanagem"

"O homem não administra nem o patrimônio dele, quer administrar o Brasil?”, ironizou o ex-presidente do Senado, desafeto de Ciro edit

247 - O ex-ministro Ciro Gomes teve um apartamento vendido pela Justiça para pagar uma indenização devida pelo presidenciável do PDT ao senador Fernando Collor. O imóvel, localizado em Fortraleza, foi comprado por R$ 451 mil no leilão judicial pelo ex-presidente do Senado, Eunício Oliveira.

Desafeto de Ciro, Eunício ironizou a compra. “Arrematei de sacanagem… O homem não administra nem o patrimônio dele, quer administrar o Brasil?”, afirmou o ex-senador, segundo o colunista Robson Bonin, da Veja.

Collor processou Ciro após o pedetista afirmar, em 1999, que Lula deveria ter chamado seu concorrente de “playboy safado” e “cheirador de cocaína” nas eleições de 1989. A indenização foi fixada em R$ 400 mil. Como Ciro não pagou, a Justiça determinou a penhora do imóvel.

