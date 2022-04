Ex-aliado de Bolsonaro, general Paulo Chagas defende prisão de Barroso

Segundo o general da reserva, o ministro do STF "praticou o crime militar de ofensa às Forças Armadas" ao "propalar fatos, que sabe inverídicos, capazes de ofender as forças" edit

247 - O general da reserva do Exército Paulo Chagas (Podemos) defendeu no Twitter nesta segunda-feira (25) a prisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso, que afirmou que as Forças Armadas 'estão sendo orientadas a atacar e desacreditar' o processo eleitoral.

Paulo Chagas foi o candidato de Jair Bolsonaro (PL) ao governo do Distrito Federal em 2018. Neste ano, ele deve concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados.

Segundo Chagas, Barroso incorreu em crime prevista no Código Penal Militar que prevê detenção de seis meses a um ano. "O ministro Barroso praticou o crime militar de ofensa às Forças Armadas, artigo 219 do Código Penal Militar: propalar fatos, que sabe inverídicos, capazes de ofender a dignidade ou abalar o crédito das Forças Armadas ou a confiança que estas merecem do público. Pena - detenção, de 6 meses a 1 ano".

Ele ainda cobrou que a Procuradoria-Geral da República e o Ministério Público Militar ajam. "É cabível uma representação criminal para a PGR contra Barroso. Com a palavra o Ministério Público Militar!".

