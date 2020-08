Ex-aliado, Major Olímpio diz ser mais fácil o PSL aceitar filiação de Lula que a volta de Bolsonaro

"Se alguns se submetem a serem mal tratados, desrespeitados e humilhados e se o partido quer mesmo combater a corrupção, não seria com a volta de Bolsonaro", disse o senador edit

247 - Um dos principais cabos eleitorais da Jair Bolsonaro na eleição de 2018, sendo coordenador da campanha, o senador Major Olímpio (PSL-SP) disse acreditar que a legenda não aceitará a volta dele à sigla.

"Quem disse a ele que o PSL o quer de volta? É uma reconciliação impossível e, se a maioria do PSL tiver vergonha na cara, não o aceita. Mais fácil o PSL aceitar a filiação do Lula", disse o senador à coluna de Guilherme Amado, da revista Época.

A decçaração do senador e mais uma feita por aliados muito próximos do clã Bolsonaro que se afastaram do governo se tornando adversários.

"Se alguns se submetem a serem mal tratados, desrespeitados e humilhados e se o partido quer mesmo combater a corrupção, não seria com a volta de Bolsonaro", reforça.

A declaração foi em referência à afirmação feito por Bolsonaro durante live nesta quinta-feira (13), em que diz que poderá voltar ao PSL devido à burocracia de formar um novo partido. O clã Bolsonaro tentou formalizar o registro do Aliança pelo Brasil, mas até agora não conseguiu o número mínimo de assinaturas.

