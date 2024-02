Ex-assessor de Bolsonaro, Filipe Martins nega em depoimento à PF participação na trama golpista

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Apesar de dizer que permaneceria em silêncio, o ex-assessor para Assuntos Internacionais de Jair Bolsonaro, Filipe Martins, preso desde o dia 8 de fevereiro, prestou alguns esclarecimentos e negou, em seu depoimento de duas horas à Polícia Federal, nesta quinta-feira (22), qualquer participação em uma suposta trama para deflagrar um golpe de Estado no Brasil.

“Em sua fala, Martins negou, por exemplo, ter participado de reuniões que trataram do golpe e da redação de uma minuta que previa o cancelamento das eleições e a prisão de autoridades. À PF, Martins também negou que tenha saído do Brasil em 30 de dezembro de 2022”, revela Igor Gadelha, em sua coluna no Metrópoles.

continua após o anúncio

Os advogados João Vinícius Manssur, William Iliadis Janssen e Ricardo Scheffer, que estão à frente da defesa de Filipe Martins, divulgaram uma nota sobre o depoimento, na qual dizem esperar a revogação da prisão preventiva do cliente.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: