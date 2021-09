Ex-assessor de Pazuello vira réu por estupro de criança

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O ex-deputado e ex-assessor de Eduardo Pazuello, Airton Antonio Soligo, conhecido como Airton Cascavel, foi denunciado à Justiça de Roraima por estupro de vulnerável. O crime teria sido cometido contra uma criança de sua própria família.

Segundo informações de O Antagonista, no boletim de ocorrência, registrado em 14 de setembro pela mãe da criança, consta que ao voltar de uma visita a casa de Cascavel, nos dias 11 e 12 de setembro, estava “reclamando de dores nas partes íntimas”.

Ainda de acordo com a reportagem, a criança passou por exame de corpo e delito, mas o laudo não comprovou se houve abuso.

PUBLICIDADE

A defesa de Cascavel disse que a denúncia é caluniosa.

O ex-assessor prestou depoimento à CPI da Covid em agosto , para explicar irregularidades na aquisição de vacinas. Homem de confiança do então ministro Eduardo Pazuello, o empresário foi exonerado no mesmo dia em que Pazuello deixou o ministério.

PUBLICIDADE

Após deixar o ministério, o empresário assumiu em maio deste ano o cargo de Secretário de Saúde de Roraima, mas foi exonerado no mês passado.

Reportagem do site The Intercept mostra que no curto tempo que atuou em Roraima o empresário levou a saúde do estado ao colapso.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: