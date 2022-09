Ex-assessora de Flávio Bolsonaro citada em escândalo da 'rachadinha' ganha R$ 407 mil de campanhas bolsonaristas

Apoie o 247

247 - A técnica em contabilidade, Alessandra Ferreira de Oliveira, ex-assessora do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) quando ele ocupava uma cadeira na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) e citada na investigação do escândalo das “rachadinhas”, recebeu R$ 407 mil de campanhas bolsonaristas nestas eleições.

De acordo com a Folha de S. Paulo, Alessandra “foi a escolhida para prestar serviços a 28 candidatos e candidatas. A maioria dos contratantes (18) é filiada ao PL, atual partido de Flávio. A lista de contratantes inclui o irmão de Flávio, deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que tenta a reeleição. Há ainda quatro integrantes do PP e do Republicanos, legendas que compõem a coligação do presidente Jair Bolsonaro (PL)”.

O dinheiro utilizado para pagar a técnica em contabilidade saiu, principalmente, dos fundos eleitoral e partidário, além de doações privadas, segundo as prestações de contas das campanhas que foram encaminhadas ao Tribunal Superior Eleitoral até a sexta-feira (23). Ainda segundo a reportagem, os pagamentos à Alessandra foram feitos por meio de duas empresas registradas em seu nome, a Ale Soluções Empresarial e a Mandato Prime Serviços.

A Mandato Prime recebeu como sócia, em maio deste ano, a advogada Karina Kufa, que já atuou na defesa de Jair Bolsonaro (PL) e atualmente presta serviços de consultoria jurídica e advocatícios para a campanha do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Em uma mensagem enviada à Folha de S. Paulo, Alessandra diz que é uma "pessoa séria, trabalha duro, estuda e se atualiza" e que desde 2018 é perseguida pela imprensa com o objetivo de "atingir a família Bolsonaro".

