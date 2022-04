Ex-bolsonarista, deputado Julian Lemos diz que anda com seguranças armados após ameaças do clã Bolsonaro

"Já tive ameaça, ameaça de gente frouxa. Não vacilo com segurança, ando com quatro seguranças, sei de onde vim, sei da família presidencial, como é covarde", disse o parlamentar edit

Bruna Alessandra, Revista Fórum - O deputado federal e ex-bolsonarista, Julian Lemos (União Brasil-PB) disse em entrevista à Rádio 95FM da Paraíba, nesta segunda-feira (18/04), que já foi ameaçado e que anda com quatro seguranças para se proteger de “gente covarde”. Lemos citou a família do presidente Jair Bolsonaro (PL) como um dos motivos para cuidar de "sua segurança e de sua família".

O ex-aliado do presidente da República reforçou que “não vacila com a segurança” e avisou que, se alguém for atrás dele, “vai sair todo furado”, em alusão à família Bolsonaro.

“Já tive ameaça, ameaça de gente frouxa. Não vacilo com segurança, ando com quatro seguranças, sei de onde vim, sei da família presidencial, como é covarde. Eles têm a força da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) e da (Polícia) Federal. Cuido da minha proteção e da minha família de forma muito cuidadosa. Sou homem de segurança, atirador profissional, não dou vacilo, não. Se vier fazer mal a mim, sai todo furado.”

