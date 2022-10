Ex-bolsonarista, Marcelo Madureira declara apoio a Lula

Apoie o 247

247 - Ex-Casseta & Planeta e crítico ferrenho do PT, Marcelo Madureira declarou apoio o ex-presidente Lula (PT) no segundo turno da disputa pela presidência. O comediante apoiava o atual governo no início do mandato, mas passou a adotar uma postura crítica.

"Embora, sim, já fiz sim críticas ao PT, hoje faz-se necessário unir forças para que o governo Bolsonaro não permaneça em 2023. Justamente por isso e por defender a democracia, votarei no Lula neste segundo turno", escreveu Madureira em seu Twitter no domingo, 9.

Nesta segunda, Madureira se reuniu com Lula e tirou uma foto. "Frente ampla pela democracia e contra Bolsonaro", escreveu o candidato petista ao divulgar uma foto com o humorista.

