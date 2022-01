Ex-candidato a vereador em Belém ataca trabalhadores da limpeza urbana:'vai carregar lixo, eu tenho ensino superior!' (vídeo)

Apoie o 247

247 - Fabrício Modesto, que em 2020 concorreu a uma cadeira na Câmara de Vereadores da capital paraense, foi filmado hostilizando trabalhadores que removiam entulhos das ruas do distrito de Icoaraci, em Belém. “Eu tenho ensino superior, rapá”, diz Modesto. “Vai trabalhar, vai carregar lixo, sou eu que tô falando”, emendou em seguida.

No vídeo, ele aparece gritando o próprio nome várias vezes e dando ordens aos gritos: “pode tirar ali, vai tirar tudinho”. No final do vídeo, os trabalhadores ameaçam levar o caso à delegacia. “Ficou humilhando a gente esse cidadão”, diz um dos homens no vídeo. A filmagem foi feita na calçada do ex-candidato.

De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, a agente distrital de Icoaraci, Ellana Silva, repudiou as agressões e disse que é preciso “garantir a apuração e punição legal diante de ataques aos trabalhadores de limpeza urbana para que “que ações vexatórias como essa não sejam mais permissivas em nosso convívio social”.

Ainda segundo a reportagem, na segunda-feira (24) a Agência Distrital enviou ofício à Secretaria Estadual de Segurança Pública e à Delegacia Geral da Polícia Civil do Pará, solicitando a apuração do crime. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Combate aos Crimes Discriminatórios e Homofóbicos de Belém.

Fabrício divulgou um vídeo em suas redes sociais pedindo desculpas pelas agressões, mas reiterou que “tem nível superior” disse estar sendo alvo de injúria, difamação e calúnia por razões políticas. “A calúnia que estão postando contra mim, é meramente política, ou eu não posso cobrar do poder público meus direitos como cidadão?”, escreveu ele na postagem.

Confira as postagens sobre o assunto.

