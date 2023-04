Ex-chefe da Receita envolvido em caso das joias de Bolsonaro pede exoneração

Júlio César Vieira Gomes é acusado de ter pressionado fiscais a liberarem as joias sauditas que foram apreendidas no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo edit

247 - Julio César Vieira Gomes, ex-chefe da Receita Federal envolvido no caso das joias sauditas de Jair Bolsonaro (PL), solicitou sua exoneração do cargo. A decisão foi anunciada na segunda-feira (10) através do Diário Oficial da União, informa a coluna da Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

Segundo a portaria, a saída de Julio César ocorreu "a pedido". Ele ocupava um cargo na Superintendência Regional da Receita no Rio de Janeiro.

O ex-chefe da Receita é acusado de ter pressionado fiscais a liberarem as joias que foram apreendidas no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Ele teria se utilizado de atos extraoficiais que, no cargo de comando da Receita, não poderiam ser usados. Ele pressionou servidores, por meio de mensagens de texto enviadas por aplicativos como Whatsapp, gravou áudios, fez telefonemas e encaminhou e-mails sobre o assunto. A pressão chegou também a subsecretários do órgão.

>>> Ex-chefe da Receita usou aplicativo, áudios, telefonemas e emails para pressionar servidores a liberar joias dos Bolsonaro

De acordo com fontes próximas ao caso consultadas pela equipe da colunista, a saída de Julio César não terá impacto nas investigações em andamento. A diferença agora é que ele terá mais tempo para trabalhar em sua defesa.

