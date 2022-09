Ex-deputada Cidinha Campos, do PDT, declara voto em Lula: "meu partido não é maior que o meu país" (vídeo)

“Eu gosto do meu partido, mas acima de tudo está meu país em primeiro lugar. Eu vou votar no Lula”, destacou Cidinha edit

247 - A ex-deputada Cidinha Campos, militante histórica do PDT, declarou, ao vivo, na rádio Tupi, seu voto ao ex-presidente Lula (PT), destacando que o candidato de seu partido, Ciro Gomes, não tem chances de ganhar.

Falando das ameaças de Bolsonaro ao sistema eleitoral, Cidinha diz: “estou cansada disso”. “Acho que chegou a hora de a gente decidir. Não dá mais para ficar falando de candidatos como se houvesse uma competição. Não há. Não são todos que estão no páreo; são dois. Ciro está fora. Os candidatos são: Bolsonaro e Lula”, afirmou.

“Não adianta eu ficar falando que eu sou Ciro por causa disso, por causa daquilo… Olha, eu prezo muito meu partido. Estou no PDT há mais de 40 anos, mas eu não posso. Eu gosto do meu partido, mas acima de tudo está meu país em primeiro lugar. Eu não posso deixar que aconteça alguma coisa que coloque de volta esse homem de volta no lugar. Portanto, eu vou declarar o meu voto para presidente. Eu vou votar no Lula”, destacou.

“Estou no PDT há mais de 40 anos e o meu partido não é maior que o meu país. Eu vou votar no Lula” Cidinha Campos pic.twitter.com/RAwpUcnoOT — Rosangela (@Ro_anna) September 19, 2022

