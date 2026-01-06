Ex-diretor da Hurb é preso no Ceará por uso de documento falso

247 - O empresário João Ricardo Mendes, fundador e ex-diretor da Hurb, antigo Hotel Urbano, foi preso na noite de segunda-feira (5) em um aeroporto no Ceará. A detenção ocorreu no Aeroporto Regional de Jericoacoara, no município de Cruz, quando ele tentava embarcar em um voo com destino a Guarulhos, em São Paulo. As informações são da Folha de S. Paulo.

Segundo a Polícia Militar, Mendes foi abordado após funcionários da companhia aérea e da segurança aeroportuária identificarem indícios de irregularidade no documento apresentado. Diante da suspeita, os agentes acionaram a polícia, que confirmou o uso de documento falso.

Ainda de acordo com a corporação, o empresário utilizava tornozeleira eletrônica, que estava descarregada no momento da abordagem. "O homem foi conduzido à Delegacia Regional de Acaraú, por meio da Central de Procedimentos Digitais, onde foi instaurado o inquérito policial. Ele foi autuado com base no artigo 304 do Código Penal Brasileiro, que trata do uso de documento falso", informou a Polícia Militar.

Crise na Hurb

A Hurb enfrenta uma crise desde 2023, marcada por ações judiciais e reclamações de consumidores relacionadas a cancelamentos de viagens e falta de estornos. Em setembro de 2024, a empresa lançou um sistema para negociar dívidas com clientes afetados.

No mesmo ano, Mendes e outros sócios tornaram-se réus por estelionato, acusados de não ressarcir uma cliente em quase R$ 4.000. O empresário também foi preso em flagrante em 25 de abril do ano passado, acusado de furtar obras de arte e objetos de um hotel e de um escritório de arquitetura na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ele foi solto por decisão judicial em 21 de julho.