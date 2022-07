Ex-esposa de Bolsonaro não comparece à PF para prestar depoimento em inquérito sobre Jair Renan

Apoie o 247

247 - Ex-esposa de Jair Bolsonaro (PL), Ana Cristina Valle não comparece na semana passada na data marcada para prestar depoimento à Polícia Federal no inquérito que apura possível prática de tráfico de influência por parte de Jair Renan Bolsonaro, o "Zero Quatro", filho dela com o chefe do governo federal.

Ana Cristina Valle não apresentou, segundo o jornal O Globo, qualquer justificativa para a ausência. Procurada, ela informou por meio de sua assessoria de imprensa que não iria se manifestar.

A PF apura se Jair Renan intermediou contatos de empresários com membros do governo federal em troca da captação de doações para a montagem de sua empresa de eventos. Ana Cristina foi citada em depoimentos como quem mantinha contatos com os potenciais patrocinadores da empresa do filho. A PF quer saber se ela também atuou para facilitar o acesso do setor privado ao governo federal.

