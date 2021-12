Ex-juiz parcial Sergio Moro é alvo de protestos durante lançamento de livro no Rio: "fascista" (vídeo)

O ex-juiz parcial Sergio Moro foi hostilizado ao chegar para o lançamento de seu livro “Contra o sistema da corrupção” em teatro de shopping na zona sul do Rio edit

247 - O ex-juiz parcial Sergio Moro (Podemos), atualmente pré-candidato a presidente, foi hostilizado ao chegar para o lançamento de seu livro “Contra o sistema da corrupção”, em teatro de shopping na zona sul do Rio, nesta quinta-feira, 9.

Segundo reportagem do Valor, os manifestantes eram formados por atores e diretores do grupo de teatro chamado Cia Limite 151, que denunciaram Moro por ter sido ministro do governo Jair Bolsonaro, que “odeia a cultura”.

“Por que lançar o livro dele num teatro? Ele que participou de um governo que odeia a cultura”, disse uma das participantes do protesto, informa o Valor.

