Ex-juiz parcial Sergio Moro tenta justificar a Pedro Bial por que mentiu; confira (vídeo)

Na entrevista com Bial, o ex-juiz Sérgio Moro tenta justificar por que não cumpriu com sua própria palavra, ao se lançar candidato à Presidência da República depois de ter garantido inúmeras vezes que não o faria edit

Sem convicção, o que poderia ser detectado talvez por um polígrafo, Moro justificou dizendo que a conjuntura mudou. Veja trecho da entrevista:

