Ex-juiz suspeito, Moro tem 8 das 45 sentenças da Lava Jato anuladas

247 - Das 45 sentenças expedidas de 2014 a 2018 pelo ex-juiz suspeito Sergio Moro no âmbito da Operação Lava Jato, 8 já foram anuladas no Superior Tribunal Federal (STF) ou no Superior Tribunal de Justiça (STJ). A mais emblemática reviravolta é a invalidação das condenações contra o ex-presidente Lula.

Moro vem sendo desmoralizado pelas instâncias superiores do Judiciário. Três delas se baseiam no STF, que demonstrou a incompetência jurídica da "República de Curitiba", no passado comandada pelo ex-juiz suspeito.

Além do chamado "caso tríplex do Guarujá", cinco sentenças assinadas pelo ex-juiz parcial foram revistas em 2021 nas instâncias superiores.

Na ação do tríplex, além da questão da jurisdição, o Supremo também determinou que Moro agiu de modo parcial.

O ministro Gilmar Mendes afirmou que havia um "problema psicológico e psiquiátrico" e que o Supremo ficou "submetido à República de Curitiba".

Ações penais ainda não sentenciadas e inquéritos em tramitação têm sido retirados da "República de Curitiba", o grande trampolim para o salto político e patrimonial de Moro e seu comparsa Dallagnol. (Com informações da Folha de S.Paulo).

