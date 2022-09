Ex-lavajatista, José Padilha diz que Moro é um 'cara burro'

Apoie o 247

247 - O cineasta José Padilha concedeu entrevista ao portal UOL e afirmou que, na sua avaliação, o ex-juiz considerado suspeito pelo STF Sergio Moro ''é intelectualmente limitado'', ''um cara burro''. Ele narrou o primeiro e único encontro que diz ter tido com Moro, quando produzia um documentário e se disse impressionado. Ex-entusiasta da Lava Jato, Padilha também criticou o fato de o ex-juiz ter embarcado no governo de Jair Bolsonaro (PL).

"O Moro é um cara burro. Ele não entende o que está acontecendo em volta dele, não tem capacidade de jogo de cintura e faz o que ele fez ali em Curitiba. Ele toca um processo corajoso, mas não tem capacidade nenhuma de avaliar o que está em volta dele. Tanto é assim que ele entrou para o governo do Bolsonaro. Qualquer pessoa com dois neurônios que fez o que ele fez não entraria no governo do Bolsonaro".

>>>> Padilha diz que Moro foi sua maior decepção e declara voto em Lula no segundo turno

Padilha, diretor dos filmes 'Tropa de Elite' e da série 'O Mecanismo', retratou o então juiz da Lava Jato Sergio Moro (União Brasil-SP) como herói nacional.

