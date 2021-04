Ex-marqueteiro do PT, João Santana passa a trabalhar com Ciro Gomes

247 - O possível candidato presidencial em 2022 e vice-presidente do PDT, Ciro Gomes, se reuniu com o presidente do partido, Carlos Lupi, e o ex-marqueteiro do PT João Santana, Nas redes sociais, Ciro anunciou que a partir de agora Santana vai ajudar na comunicação do PDT.

Reunião de trabalho com @CarlosLupiPDT, presidente do PDT, e com o publicitário João Santana, que nos ajuda a partir de agora na comunicação do partido. pic.twitter.com/VJKPTfq9av — Ciro Gomes (@cirogomes) April 22, 2021

Santana é considerado um dos melhores marqueteiros do momento, tendo sido coordenador do marketing vitorioso das campanhas de Lula (2006) e Dilma Roussef (2010 e 2014), no Brasil; Hugo Chávez (2012), na Venezuela; Mauricio Funes, em El Salvador; Danilo Medina, na República Dominicana; e José Eduardo Santos, em Angola.

Em 2012, conseguiu o feito inédito internacionalmente de participar de três vitórias no mesmo ano.

Foi preso pela Operação Lava Jato em 2016, na ofensiva da direita contra o PT. Admitiu um suposto esquema de caixa dois em campanha do PT e em abril de 2017 teve sua colaboração premiada homologada pelo Supremo Tribunal Federal.

Em outubro de 2020, participou do programa Roda Viva, no qual defendeu a honestidade de Lula e Dilma, três anos depois de tê-los acusado em delação premiada. No programa, Santana defendeu uma chapa entre Lula e Ciro. “Lula seria o melhor perfil de vice-presidente possível. Ele como vice de Ciro seria uma chapa imbatível”, afirmou.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.