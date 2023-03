Ex-ministro Eliseu Padilha está internado em estado grave em hospital do Rio Grande do Sul

Eliseu Padilha, ex-ministro da Casa Civil no governo de Michel Temer, está internado por causa do tratamento de um câncer descoberto há um mês. edit

247 - Eliseu Padilha, ex-ministro da Casa Civil no governo de Michel Temer (MDB), está internado em estado grave no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre (RS). Segundo o jornal O Globo, a família informou que Padilha está internado em função do tratamento de um câncer descoberto há um mês.

Além da atuação do governo do emedebista, Padilha também comandou a Secretaria de Aviação Civil no governo da presidente Dilma Rousseff (PT) e o Ministério dos Transportes, na gestão de Fernando Henrique Cardoso (PSDB).

Atualmente, Padilha ocupa a vice-presidência da Fundação Ulysses Guimarães, ligada ao MDB.

