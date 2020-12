Ex-ministro Nelson Teich critica Bolsonaro e diz que Brasil ficou para trás não só de países ricos em vacinação

"Ficamos para trás em relação ao mundo, principalmente em relação aos países ricos, mas também a aqueles que se assemelham ao Brasil do ponto de vista econômico", afirma Nelson Teich. Jair Bolsonaro, diz o ex-ministro, "não quer ser uma liderança na vacinação da Covid-19 no Brasil" edit

247 - O ex-ministro da Saúde Nelson Teich destacou, neste domingo (27), o atraso do Brasil na corrida pela vacinação contra a pandemia do coronavírus. "Assim que a eficácia de um imunizante é comprovada, ele precisa ser comprado. Não tivemos essa velocidade", disse o ex-titular da pasta em entrevista à CNN Brasil.

"Ficamos para trás em relação ao mundo, principalmente em relação aos países ricos, mas também a aqueles que se assemelham ao Brasil do ponto de vista econômico", acrescentou.

De acordo com o ex-ministro, Jair Bolsonaro "deixou muito clara a posição dele". "Ele não quer ser uma liderança na vacinação da Covid-19 no Brasil. Não adianta reclamarmos", disse.

"Esse problema de coordenação foi se acumulando ao longo do tempo, ele não é relacionado a esse governo específico. Quando ficamos sobrecarregados, não tínhamos um sistema com a capacidade de realmente de lidar com a pandemia", acrescentou.

O conhecimento liberta. Saiba mais