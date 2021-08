Ex-ministros da Justiça e da Defesa dizem que Bolsonaro age como autocrata ao pedir impeachment de Moraes

Em carta endereçada ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ex-ministros da Justiça e da Defesa condenam pedido de impeachment que Bolsonaro apresentou contra Alexandre de Moraes como aventura política e ação de autocrata edit

247 - Dez ex-ministros da Defesa e da Justiça assinaram uma carta nesta sexta-feira (20) em que pedem a rejeição do pedido de impeachment do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes e na qual classificam a iniciativa de Jair Bolsonaro de "aventura política".

Os signatários dizem que Bolsonaro segue o roteiro de outros autocratas ao redor do mundo, informa a Folha de S.Paulo.

A carta é endereçada ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG). Assinaram ex-ministros que integraram os governos Fernando Henrique Cardoso (PSDB), Lula (PT), Dilma Rousseff (PT) e Michel Temer (MDB).

Os autores da carta dizem que Bolsonaro "perenizar uma crise institucional artificialmente criada".

