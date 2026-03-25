Ex-prefeito de Campo Grande se entrega após matar homem em imóvel

247 - O ex-prefeito de Campo Grande Alcides Bernal se apresentou à polícia nesta terça-feira (24) após matar a tiros Roberto Carlos Mazzini, de 61 anos, em um imóvel localizado no bairro Jardim dos Estados, na capital sul-mato-grossense. As informações foram divulgadas pelo g1.

Segundo relato do próprio ex-prefeito, ele foi alertado pelo sistema de segurança da residência após a entrada de três pessoas no local Bernal afirmou que agiu em legítima defesa diante da suposta invasão. Após os disparos, ele acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e se dirigiu espontaneamente à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro, sendo posteriormente encaminhado à Depac Cepol, onde prestou depoimento.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi atingida por dois disparos, sofrendo três perfurações. Apesar de ter sido socorrida e reanimada inicialmente, não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encontrado na varanda do imóvel, que, conforme apurado, não estava ocupado no momento do ocorrido.

As circunstâncias do caso envolvem uma disputa pela posse da propriedade. Segundo informações da TV Morena, afiliada da Rede Globo, Roberto Carlos Mazzini havia adquirido o imóvel por meio de leilão judicial e estava na fase final de regularização em cartório. Avaliada inicialmente em R$ 3,7 milhões, a mansão foi ofertada com lance mínimo de R$ 2,4 milhões.

No momento do ocorrido, a vítima estava acompanhada de outras duas pessoas, incluindo um chaveiro. Apenas Mazzini foi atingido pelos disparos. Dentro da caminhonete da vítima, foi encontrada uma notificação extrajudicial solicitando a desocupação do imóvel, com prazo de 30 dias. O documento dizia: “Diante do exposto, fica V.Sª NOTIFICADO a desocupar o imóvel voluntariamente, lire de pessoas e bens, no prazo de 30 dias, contados a partir do recebimento desta notificação, entregando as chaves ao notificante ou administradora”.

A Polícia Civil registrou o caso como homicídio qualificado, apontando circunstâncias que podem indicar recurso que dificultou a defesa da vítima, como traição, emboscada ou dissimulação. A investigação segue em andamento, e ainda não há definição sobre a manutenção da prisão do ex-prefeito.

O episódio também traz à tona um histórico de questões judiciais envolvendo Alcides Bernal. Em 2023, ele acumulava dívida superior a R$ 80 mil em Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), referente aos anos de 2018 e 2019, o que levou o município a acionar a Justiça para cobrança. Além disso, o político já havia sido alvo de decisão judicial que determinou sua retirada de uma fazenda em Sidrolândia, por inadimplência em contrato de arrendamento rural.Na trajetória política, Bernal também enfrentou um processo de cassação. Em 2014, a Câmara Municipal de Campo Grande decidiu pela perda de seu mandato como prefeito, após denúncias de irregularidades em contratos emergenciais.

A decisão foi tomada por ampla maioria dos vereadores, encerrando de forma conturbada sua gestão à frente do Executivo municipal.O caso atual segue sob investigação e deve avançar conforme a coleta de provas e depoimentos, enquanto a Justiça avaliará se houve legítima defesa ou se o ex-prefeito deverá responder criminalmente pelo homicídio.