Ex-presidente do Senado diz que Ciro é "poeta do mal" e não vai cumprir proposta de trégua com PT

247 - O ex-presidente do Senado Eunício Oliveira (MDB) diz que Ciro Gomes (PDT) é um “poeta do mal” e “cantador de viola”. O político não acredita que Ciro vá convencer muita gente com sua proposta de trégua com o PT, lançada após ser vaiado durante a manifestação do último sábado (2) na Avenida Paulista.

Para Eunício Oliveira, o marqueteiro João Santana pode até mudar a imagem de Ciro Gomes, mas não seu gênio nem gênero.

Eunício não acredita que Ciro esteja sendo verdadeiro com sua proposta de trégua. "Quem já está desgastado pelo gênio, não conserta mais. O cara chamou todo mundo de ladrão, agora vão achar que ele está dizendo a verdade?”, questiona.

Nesta quarta-feira (6), Eunício Oliveira receberá o ex-presidente Lula (PT) para um jantar em sua casa, informa a jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.

