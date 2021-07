Ex-vereador Cristiano Girão é preso em São Paulo por morte de rival; crime teria sido executado por Ronnie Lessa

247 - O ex-vereador pelo Rio de Janeiro Cristiano Girão foi preso na manhã desta sexta-feira (30) em São Paulo (SP), em uma ação conjunta da Delegacia de Homicídios da capital Fluminense e do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic-SP). Ele é apontado como mandante do assassinato do ex-policial André Henrique da Silva Souza, conhecido como Zóio, em 2014. O crime teria sido executado pelo ex-policial militar reformado Ronnie Lessa, preso pela morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.

De acordo com o jornal O Globo, Girão - que seria um ex-chefe da milícia de Gardênia Azul, na Zona Oeste do Rio, teria contratado Lessa matar o ex-policial André Henrique da Silva Souza, o André Zóio, e sua companheira, Juliana Sales de Oliveira, de 27 anos. O vínculo do ex-parlamentar com o ex-policial é visto pelos investigadores como um grande passo para desvendar o assassinato de Marielle. Girão foi denunciado pelo Ministério Público no último dia 19.

As promotoras Simone Sibílio e Letícia Emile, que integravam a força-tarefa do caso Marielle, avaliam ao provar que Girão contratou Lessa para matar o ex-vereador abre a possibilidade de que ele tenha sido chamado para participar de outros crimes, inclusive as execuções da vereadora e do motorista, em 2018.

