Ex-vice-presidente da República Marco Maciel falece em Brasília

Funeral do político pernambucano está previsto para este sábado (12), no cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul, em Brasília

247 - O ex-vice-presidente da República Marco Maciel faleceu na madrugada deste sábado (12). Ele estava internado em um hospital em Brasília devido a complicações do Mal de Alzheimer. O político, que tinha 80 anos, foi diagnosticado com a doença em 2014. Maciel deixa a mulher, Anna Maria, e três filhos. O funeral está previsto para este sábado, no cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul, de acordo com o G1.

Advogado e professor, Marco Maciel também foi deputado, governador de Pernambuco, senador, ministro-chefe do Gabinete Civil da Presidência da República e vice-presidente da República de 1995 a 2003, no governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso.

O presidente do DEM, ACM Neto, divulgou nota nas redes sociais afirmando que a legenda "se despede, já com o coração saudoso", de um dos seus fundadores.

