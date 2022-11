Exames de Lula mostram inflamação na laringe, “por esforço vocal”

Apesar da inflamação na laringe, o presidente eleito embarcará segunda-feira para a COP27, no Egito, informou sua assessoria de imprensa. edit

Apoie o 247

ICL

Agenda do Poder - O Hospital Sírio Libanês, de São Paulo, emitiu no meio desta tarde uma nota sobre a “avaliação clínica multidisciplinar de rotina” a que se submeteu o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva.

De acordo com o boletim médico, Lula foi diagnosticado com inflamação na laringe, na altura das cordas vocais, em razão de ter falado bastante. Ele teve “alterações inflamatórias decorrentes do esforço vocal e pequena área de leucoplasia na laringe”.

O doutor Roberto Kalil Filho, que assina a nota, informou que leucoplasia é uma mancha ou placa branca da mucosa da corda vocal, geralmente benigna.

Outro exame confirmou que Lula teve remissão do tumor diagnosticado no próprio Hospital Sírio Libanês em 2011. Ele fez tratamento contra câncer na laringe. Agora, os testes não indicaram mais células cancerígenas no organismo.

Leia, abaixo, a íntegra do boletim médico:

Nota do Hospital Sírio Libanês

“O Presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva esteve hoje no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para avaliação clínica multidisciplinar de rotina.

Foram realizados exames de imagens: ecocardiograma, angiotomografias, PET scan e nasofibroscopia, que estão normais e seguem mostrando completa remissão do tumor diagnosticado em 2011.

O exame de nasofibroscopia mostra alterações inflamatórias decorrentes do esforço vocal e pequena área de leucoplasia na laringe.

O presidente eleito foi acompanhado pelas equipes médicas coordenadas pelo Prof. Dr Roberto Kalil Filho, Dr. Artur Katz e Dr. Rubens Brito.”

Viagem

Apesar da inflamação na laringe, o presidente eleito embarcará segunda-feira para a COP27, no Egito, informou sua assessoria de imprensa.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.