Executiva do PSDB autoriza legenda a negociar criação de federação com o Cidadania

Objetivo é impulsionar a candidatura presidencial do governador de São Paulo, João Doria, que aparece com poucas chances de chegar a um eventual segundo turno edit

Apoie o 247

ICL

247 - A executiva nacional do PSDB aprovou, nesta quinta-feira (27), que a legenda aprofunde as discussões visando formar uma federação com o Cidadania. O partido tucano utilizou as redes sociais para informar que “além das aproximações já adiantadas pelas lideranças tucanas nos estados”, o entendimento seguirá sendo conduzidas pela cúpula partidária pelas lideranças na Câmara e no Senado, “com o objetivo de mapear e aparar eventuais arestas regionais”.

“Temos um levantamento preliminar que indica que essa federação com o Cidadania é bem-vinda. Precisamos avançar agora no regramento para essa convivência. O Cidadania tem sido parceiro importante do PSDB e há convergência política tanto em eleições quanto na atuação no Legislativo”, disse o presidente do PSDB, Bruno Araújo, de acordo com o site O Antagonista.

A formação de uma federação com o Cidadania é vista pelo PSDB como uma forma de impulsionar a candidatura presidencial do governador de São Paulo, João Doria, que aparece com poucas chances de chegar a um eventual segundo turno de acordo com as pesquisas de intenção de voto.

PUBLICIDADE

Os partidos têm até abril para pedir o registro das federações no TSE.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE